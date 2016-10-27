17:56 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Игроки "Кристалла" три месяца не получают зарплату

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Игроки саратовского "Кристалла" написали открытое письмо в адрес губернатора Саратовской области Валерия Радаева с просьбой разобраться с плачевным финансовым состоянием команды. Хоккеисты в обращении, опубликованном на официальном сайте клуба, утверждают, что уже три месяца не получали зарплату. 

- К вам обращаются игроки ХК "Кристалл" с просьбой о сохранении команды. На момент 26 октября 2016 года перед игроками и тренерами существует задолженность по заработной плате за три месяца. В условиях отсутствия должного спортивного инвентаря, своевременной выплаты зарплаты и премий команда продолжает играть и побеждать. Положение продолжает ухудшаться: продолжает расти долг по заработной плате; командирование команды становится практически невыполнимым, да и желания играть "за спасибо" нет. Просим вас взять ситуацию под личный контроль и обеспечить обещанное финансирование одного из лидеров саратовского спорта в полном объеме, - говорится в обращении.

Дополнительная информация

http://www.kristall-saratov.ru/

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