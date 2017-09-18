Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту Шанхая

Клуб ВХЛ "Рязань" после матча против "КРС Хэйлунцзян" (3:4) из-за плохих погодных условий опоздал на рейс Шанхай – Москва и более чем на сутки задержался в аэропорту Шанхая, сообщает пресс-служба российского клуба. Отмечается, что команда смогла вылететь в Москву сегодня в 7.00 по московскому времени.

– В Азии до сих пор присутствует вероятность тайфуна – в Китае были отменены несколько внутренних рейсов. В том числе и Харбин – Шанхай, на котором должна была лететь делегация "Рязани", возвращавшаяся с матча с "КРС Хэйлунцзян". Как следствие, команда опоздала на борт Шанхай – Москва. Поскольку на ближайшие рейсы все билеты были проданы, рязанские хоккеисты застряли в Шанхае более чем на сутки. Часть команды все же удалось отправить в Россию с пересадкой, остальные заселились в местную гостиницу, – говорится в сообщении "Рязани".

Также сообщается, что китайский клуб задержал подачу автобуса к гостинице перед матчем, в результате чего "Рязань" приехала на ледовую арену менее чем за час до игры. В результате команда почти не размялась и пропустила тренерскую установку. Это в качестве одной из причин поражения отметил на пресс-конференции после встречи главный тренер "Рязани" Игорь Жилинский.

В следующем матче "Рязань" на своей площадке 20 сентября примет "Ижсталь".