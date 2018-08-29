Хоккеист "Ермака": "Водитель заснул, и автобус съехал в кювет. Мы даже не успели испугаться"

Сегодня в Красноярском крае произошло ДТП с автобусом, в котором ехала команда ВХЛ "Ермак" – из Красноярска в Ангарск. Никто из хоккеистов и тренеров не пострадал. Об инциденте "СЭ" рассказал один из игроков "Ермака".

– Мы возвращались из Красноярска с игры, – рассказал хоккеист. – На дороге был ремонт. Водитель заснул, и автобус съехал в кювет. Мы даже не успели испугаться – спокойно на все отреагировали. Про аварию с детской командой в Канаде даже не вспомнили. Наоборот, инцидент сплотил команду перед стартом сезона. Подождали на трассе автобус на смену, теперь едем дальше в Ангарск. (Евгений БЕЛОУСОВ)