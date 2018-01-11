"Химик" уступил "Кузне", "Сокол" обыграл "КРС Хэйлунцзян"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Химик" уступил новокузнецкому "Металлургу" – 2:3.
В других встречах "КРС Хэйлунцзян" проиграл "Соколу" (1:5), "Ермак" в овертайме обыграл "Ценг Тоу" (3:2), "Горняк" одержал победу над ЦСК ВВС (1:0), "Саров" переиграл "Челмет" (3:0), "Дизель" уступил "Спутнику" (2:4), "Барс" в дополнительное время переиграл "Южный Урал" (3:2).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Химик" (Воскресенск) – "Металлург" (Новокузнецк) – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Макаров – 8 (Крикуненко, Дюрягин), 14:50 – 0:1. Провольнев – 3 (Кляузов, Павлюков), 19:14 – 1:1. Шубин – 6 (Бутузов, Пархоменко), 22:33 – 1:2. Куваев – 9 (бол., Провольнев, Шашков), 25:43 – 2:2. Чернов – 11 (Романцев, Медведев), 32:09 – 2:3.
Вратари: Синягин (59:11) – Литвинов.
Судья: Шиханов.
11 января. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Сокол" (Красноярск) – 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Голы: Озолиньш – 11 (бол., Андрющенко, Таталин), 20:24 – 0:1. Андрющенко – 19 (Андрюхов), 26:49 – 0:2. Дубровин – 4 (бол., Мокин, Новожилов), 30:07 – 1:2. Андрющенко – 20 (Назаров, Таталин), 47:32 – 1:3. Гловацкий – 7 (Руденков), 48:59 – 1:4. Цыганов – 7 (Гловацкий, Руденков), 53:03 – 1:5.
Вратари: Дан (58:12) – Андрюхов.
Судьи: Демура, Прокуратов.
11 января. Харбин. Harbin.
"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Ермак" (Ангарск) – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Пайор – 7 (бол., Юшков), 10:54 – 0:1. Моисеев – 1 (Шевченко, Митрофанов), 24:32 – 1:1. Воробьев – 9 (Карлин, Михайлов), 27:27 – 1:2. Елисеев – 8 (бол., Швецов), 42:13 – 2:2. Михайлов – 15 (Коньков, Горбунов), 62:38 – 2:3.
Вратари: Печурский – Хомутов.
Судья: Юдаков.
11 января. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.
ЦСК ВВС (Самара) – "Горняк" (Учалы) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Муравьев – 1 (Арсенюк, Кошелев), 13:22 – 0:1.
Вратари: Жучин (59:29) – Фомин.
Судья: Тихомиров.
11 января. Самара. ЛД "Кристалл".
"Саров" – "Челмет" (Челябинск) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Медведев – 4 (Смолин), 5:46 – 1:0. Ильин – 1 (Шураков, Швалев), 16:10 – 2:0. Шураков – 4 (бол., Швалев), 36:26 – 3:0.
Вратари: Мольков – Кузьмин.
Судьи: Андрианов, Фатеев.
11 января. Саров. Ледовый дворец "Саров".
"Дизель" (Пенза) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Голы: Третьяков – 1 (Волков, Мальцев), 12:01 – 1:0. Морозов – 2, 13:35 – 2:0. Чемерикин – 4 (Угольников, Лебедев), 14:45 – 2:1. Чемерикин – 5, 22:19 – 2:2. Василенков – 1 (Гайсин, Стулов), 48:53 – 2:3. Арефьев – 2 (Рябов), 50:45 – 2:4.
Вратари: Назаров (59:04) – Аляпкин.
Судья: Батурин.
11 января. Пенза. "Дизель Арена".
"Барс" (Казань) – "Южный Урал" (Орск) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Богатов – 2 (Емец, Кара), 12:51 – 1:0. Репин – 5 (Метлюк), 34:50 – 1:1. Савельев – 4 (Шинкаренко), 43:19 – 2:1. Репин – 6 (Чугуев), 56:16 – 2:2. Марушев – 2 (Емец), 64:53 – 3:2.
Вратари: Мифтахов – Пиманкин.
Судьи: Метальников, Цицаров.
11 января. Казань. Дворец спорта.
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