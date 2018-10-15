"Химик" обыграл "Металлург" в регулярке ВХЛ

"Химик" обыграл "Металлург" в регулярном чемпионате ВХЛ. Новокузнецкий клуб упустил шанс вернуться на первое место в таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - ЦСК ВВС (Самара) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Градусов - 1 (Рыбалко, Тымченко), 9:28 - 1:0. Лудцев - 1 (Мингачев, Юнгов), 14:33 - 1:1. Шафигуллин - 3 (Тесленко, Сыромятников), 23:26 - 1:2. Устиненко - 1 (Андриянов), 42:01 - 2:2. Кутявин - 4 (бол., Хафизов, Мнихович), 53:45 - 2:3.

Вратари: Дорожко (56:22) - Коротаев.

"Торос" (Нефтекамск) - "Барс" (Казань) - 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лазарев - 4 (Редков), 20:22 - 0:1. Кузьмин - 4 (Шэн), 25:26 - 1:1. Ибрагимов - 1 (Емец), 33:59 - 1:2. Рогов - 2 (бол., Гиматов), 39:47 - 2:2. Лукин - 2 (бол., Дубровский), 61:27 - 3:2.

Вратари: Федотов - Мисбахов.

"Звезда" (Чехов) - "Сокол" (Красноярск) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мищенко - 1 (Болтанов, Вилков), 7:14 - 0:1. Мищенко - 2 (Вилков), 49:28 - 0:2.

Вратари: Корепанов (58:09) - Андрюхов.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Лада" (Тольятти) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Мастрюков - 5 (Панков), 28:26 - 0:1. Метлюк - 1 (Тимирев, Чистов), 30:19 - 0:2. Кочуров - 3 (Макаров, Скобелев), 40:24 - 1:2. Скачков - 1 (п.в., Озолиньш, Бердюков), 59:53 - 1:3.

Вратари: Коробов (59:52 - 59:59) - Скрынник.

"Химик" (Воскресенск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Цыплаков - 1 (Кобелев, Шутов), 10:15 - 1:0. Кириллов - 3 (Кляузов, Королев), 26:17 - 2:0. Гловацкий - 6 (бол., Морозов, Швалев), 34:51 - 2:1. Ердаков - 4 (Поляков, Маслов), 36:26 - 2:2. Шутов - 2 (Цыплаков, Кириллов), 46:31 - 3:2.

Вратари: Трушков - Хакимов (58:43).

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Дизель" (Пенза) - 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Голы: Сулев - 1 (Москалев), 9:04 - 0:1. Мокин - 4 (Сорокин, Хамидуллин), 10:30 - 1:1. Зюзякин - 5, 14:01 - 1:2. Макаров - 6, 26:03 - 1:3. Тарасов - 5 (Барулин, Думбадзе), 27:00 - 1:4. Насыбуллин - 4 (Ядроец), 32:18 - 2:4. Воеводин - 2 (бол., Хапов, Адамчук), 42:38 - 3:4.

Вратари: Голубев (Филоненко, 27:00, 59:17) - Носов.