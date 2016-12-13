16:38 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Губернатор Тверской области пообещал помочь ТХК

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что проведет встречу с руководством ТХК, на которой обсудит финансовые проблемы команды. Ранее игроки команды обратились с письмом к руководству региона, в котором попросили решить их трудности. Хоккеисты не получают зарплату с сентября.

- В ближайшее время мы встретимся с руководством ТХК и посмотрим, какую программу мы могли бы совместно реализовать, - приводит ТАСС слова Рудени. - Прежде всего хотелось бы понять, как были использованы средства из областного бюджета. И второе, мы действительно готовы помогать, только надо понимать чем. Пока мы наблюдаем такую картину: все хотят поучаствовать, но никто не хочет принести ни одного рубля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3868640

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