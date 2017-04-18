Герман Скоропупов: "Молодые ребята из "Динамо" просто вынесли соперника "в одну калитку"

Бывший управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов заявил, что в финале Кубка Братины молодость победила класс, и отметил, что ему нравится организация команды в "Динамо". Напомним, что сегодня клуб из Балашихи обыграл "Торпедо" в финале ВХЛ и завоевал свой первый трофей в истории.

– Опыт и выстроенная система "Динамо" дает свои плоды, у клуба есть будущее, пополнение и все работает, – цитирует ТАСС Скоропупова. – В "Динамо" фарм-клубом занимаются, растят смену, оттуда пять игроков сыграли на молодежном чемпионате мира. Считаю, что молодость победила класс, средний возраст "Динамо" – 21 год, а "Торпедо" – 27 лет, молодые ребята просто вынесли соперника "в одну калитку", выиграв со счетом 4-0. Конечно, нам бы всем хотелось продолжения, но работа всего коллектива видна, очень здорово у "Динамо" сыграл вратарь Иван Бочаров.

Относительно оценки чемпионата с точки зрения организации, то без комментариев. Мне приятно одно, что болельщики все помнят, и когда они подходят и благодарят меня за работу – это главная оценка. Есть, что вспомнить, есть, чем гордиться, в том числе и тем коллективом, с которым работал все это время. Так скажем, тогда при мне были другие соревнования.