Гендиректор "Динамо": "Есть впечатление, что Санкт-Петербург хочет вторую команду КХЛ"

Генеральный директор питерского "Динамо" Сергей Черкас после завоевания Кубка Петрова отметил, что в городе задумываются о второй комаде КХЛ. Бело-голубые выиграли финальную серию ВХЛ у "СКА-Невы" со счетом 4-2.

- В следующем году перехода в КХЛ точно не будет, но складывается впечатление, что город хочет вторую команду, - приводит "Р-Спорт" слова Черкаса. - Даже работники СКА спрашивают у нас, откуда мы набрали столько болельщиков. Но мы не набрали - люди хотят болеть за "Динамо", за что-то альтернативное. Этот вопрос будет проговариваться.

Мы готовы, у нас есть плацдарм - это "Юбилейный", хорошая арена. Надо двигаться вперед, но загадывать сложно. Переход в КХЛ - это другое финансирование. Нужно подтвердить минимальный зарплатный бюджет, который существует в лиге. Мы должны отнестись серьезно к этому шагу. У нас не то имя, чтобы быть мальчиками для битья.