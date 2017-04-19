ФХР поможет клубам ВХЛ, испытывающим проблемы с финансированием

ФХР окажет помощь клубам ВХЛ, у которых есть проблемы с финансированием, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова. По его словам, одной из задач федерации является развитие хоккея в регионах.

- Существует подход, по которому клубы, не имеющие финансовых гарантий, просто не будут допускать для участия в чемпионате, - сказал Курбатов. - Я считаю его в корне неверным - мы должны думать о развитии хоккея в различных регионах, поэтому, с одной стороны, будем добиваться хороших финансовых гарантий, с другой - будем поддерживать клубы своими силами. В этом году проведена огромная работа федерацией хоккея для того, чтобы поддержать клубы ВХЛ, имеющие проблемы с финансированием.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Югра" и "Металлург" из Новокузнецка могут покинуть КХЛ.

- Если к нам подаст заявку клуб, который соответствует требованиям по финансированию, наличию команды, арены, то нет никаких оснований, чтобы этот клуб не взять, - пояснил Курбатов. - На общем собрании клубов будем рассматривать заявки клубов на следующий сезон. По поводу возможности участия "Югры" и новокузнецкого "Металлурга" в следующем сезоне ВХЛ нужно спрашивать у руководителей команд.