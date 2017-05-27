ФХР подписала документы о вступлении "Куньлуня Хэйлунцзян" в ВХЛ

ФХР, ассоциация хоккея Китая и провинция Хэйлунцзян подписали договор о вступлении в ВХЛ клуба "Куньлунь Хэйлунцзян", сообщает официальный сайт федерации. "Куньлунь Хэйлунцзян" станет фарм-клубом "Куньлуня Ред Стар" и будет выступать в Харбине.

На торжественной церемонии в Харбине были представлены 15 китайских игроков нового клуба. В планах клуба – усиление российскими хоккеистами, которые пополнят состав в ближайшее время.

"Куньлунь" дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, вышел в плей-офф и уступил в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" (1-4).