22:28 | ХОККЕЙ — ВХЛ

ФХР подписала документы о вступлении "Куньлуня Хэйлунцзян" в ВХЛ

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ФХР, ассоциация хоккея Китая и провинция Хэйлунцзян подписали договор о вступлении в ВХЛ клуба "Куньлунь Хэйлунцзян", сообщает официальный сайт федерации. "Куньлунь Хэйлунцзян" станет фарм-клубом "Куньлуня Ред Стар" и будет выступать в Харбине. 

На торжественной церемонии в Харбине были представлены 15 китайских игроков нового клуба. В планах клуба – усиление российскими хоккеистами, которые пополнят состав в ближайшее время. 

"Куньлунь" дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, вышел в плей-офф и уступил в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" (1-4).

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=13704

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