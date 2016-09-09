ФХР допустила "Кристалл" и "Буран" к участию в чемпионате ВХЛ

ФХР на своем официальном сайте подтвердила получение писем, подтверждающих финансирование саратовского "Кристалла" и воронежского "Бурана" на сезон-2016/17. В связи с этим ФХР считает возможным допустить эти клубы к участию в чемпионате ВХЛ. При этом федерация намерена осуществлять контроль исполнения обязательств по их финансированию в течение всего сезона.

Также в связи с имеющимися долгами "Бурана" перед хоккеистами за предыдущий сезон оргкомитет ВХЛ выступит с заявлением в Дисциплинарный комитет ФХР о применении к клубу санкции в виде запрета на регистрацию новых игроков до погашения задолженности.