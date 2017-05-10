Фарм-клуб московского "Динамо" примет участие в Континентальном кубке

"Динамо" Балашиха, ставшее победителем плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), получило приглашение от Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) принять участие в Континентальном кубке, информирует пресс-служба бело-голубых.

Данный турнир является единственным для мужских клубных команд, который проводится под эгидой ИИХФ. Регламент Континентального кубка будет утвержден на ежегодном конгрессе ИИХФ, который пройдет с 18 по 20 мая в Германии.