06:17 | Хоккей — ВХЛ

Евгений Попихин: "Игроки "СКА-Невы" по ходу семичасового матча съели по кусочку пиццы"


Главный тренер "СКА-Невы" Евгений Попихин прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (Санкт-Петербург) в финальном матче ВХЛ (4:3 ОТ). Отметим, что встреча продолжалась 163 минуты 36 секунд.

–  Что вы говорили в перерывах ребятам?

- Это сугубо личное, останется в команде, – цитирует официальный сайт команды Попихина.

- Не успели ли игроки проголодаться за это время?

- У нас была пицца, некоторые ребята по кусочку перекусили, чтобы голод утолить. Нормально все сработало.

Дополнительная информация

https://neva.ska.ru/news/view/v-razdievalkie-byla-pitstsa-niekotoryie-riebiata-pieriekusili-ievghienii-popikhin-o-pobiedie-v-piatom-matchie/

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