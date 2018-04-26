Евгений Попихин: "Игроки "СКА-Невы" по ходу семичасового матча съели по кусочку пиццы"

Главный тренер "СКА-Невы" Евгений Попихин прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (Санкт-Петербург) в финальном матче ВХЛ (4:3 ОТ). Отметим, что встреча продолжалась 163 минуты 36 секунд.

– Что вы говорили в перерывах ребятам?

- Это сугубо личное, останется в команде, – цитирует официальный сайт команды Попихина.

- Не успели ли игроки проголодаться за это время?

- У нас была пицца, некоторые ребята по кусочку перекусили, чтобы голод утолить. Нормально все сработало.