Евгений Григоренко стал игроком новокузнецкого "Металлурга"

Новокузнецкий "Металлург" подписал контракт с нападающим Евгением Григоренко, сообщает официальный сайт ВХЛ. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, что Григоренко является воспитанником магнитогорского "Металлурга", после чего выступал за такие команды, как "Нефтехимик", "Ак Барс" и "Адмирал". В этом сезоне он провел 14 игр за клуб из Владивостока и набрал всего 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ он провел 195 встреч, забил 26 голов и сделал 31 результативную передачу.