"Ермак" забил 7 голов "Рубину", "Сарыарка" вернулась в лидеры ВХЛ

"Ермак" разгромил "Рубин" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 7:2. В другом поединке "Сарыарка" забила три безответных гола "Челмету" и вернулась на первое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Рубин" (Тюмень) - 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)

Голы: Иванов - 3 (буллит), 2:08 - 1:0. Майер - 3 (Иванов, Неколенко), 9:09 - 2:0. Митряков - 1 (бол., Молодцов, Ячменев), 17:43 - 2:1. Зырянов - 9 (бол., Иванов), 25:10 - 3:1. Филонов - 3 (Майер, Чубыкин), 30:02 - 4:1. Золотухин - 4 (Столяренко), 42:20 - 5:1. Корабейников - 1 (бол., Сафаралеев), 49:13 - 5:2. Зырянов - 10 (Жилин, Магарилов), 49:29 - 6:2. Воронин - 2 (Майер, Чубыкин), 54:54 - 7:2.

Вратари: Магарилов - Хомутов (Франскевич, 30:02).

"Сокол" (Красноярск) - "Зауралье" (Курган) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Маслов - 1 (Жуков, Рехтин), 11:48.

Вратари: Андрюхов - Гафиуллин.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Южный Урал" (Орск) - 3:4 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Турукин - 1 (Веревкин), 2:59 - 1:0. Коротков - 5 (бол., Рыбалко, Белухин), 5:41 - 2:0. Каравдин - 2 (Куликов, Иванов), 6:14 - 2:1. Марзоев - 8 (Музычко, Чугуев), 50:05 - 2:2. Карпов - 2 (Ведькалов), 52:56 - 2:3. Шантыка - 4 (Евдокимов), 59:56 - 3:3.

Победный буллит: Каравдин.

Вратари: Иванов (58:36 - 59:56) - Полошков (Гайдуллин, 56:21).

"Сарыарка" (Караганда) - "Челмет" (Челябинск) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ердаков - 3 (бол., Рогов, Банашков), 20:13 - 1:0. Файзуллин - 2 (Мищенко), 33:06 - 2:0. Исаев - 4 (Махановский, Сагадеев), 52:42 - 3:0.

Вратари: Перетягин - Кузьмин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Рязань" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сергеев - 2 (Хапов, Гильманов), 0:38 - 1:0. Демидов - 8 (Гильманов), 38:05 - 2:0. Гильманов - 4 (Демидов), 58:13 - 3:0.

Вратари: Рейзвих - Пиманкин.

"Звезда" (Чехов) - "Кристалл" (Саратов) - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Землянкин.

Вратари: Филоненко - Летуновский.

"Барс" (Казань) - "Буран" (Воронеж) - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Голы: Антонов - 2 (Жарков), 12:16 - 0:1. Кальной - 3 (Копиенко, Крутиков), 13:50 - 0:2. Марин - 1 (бол., Ибрагимов), 17:48 - 1:2. Яруллин - 1 (бол., Пайгин), 27:24 - 2:2. Ястребков - 6 (Чирва, Ибрагимов), 43:31 - 3:2. Гончаренко - 2 (Агеев), 57:13 - 3:3. Ястребков - 7 (мен., Ибрагимов), 58:01 - 4:3.

Вратари: Ярославлев - Пантыкин (59:47).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Дизель" (Пенза) - 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Милехин - 3 (Конозов, Александров), 5:10 - 1:0. Конозов - 4 (Милехин, Рычагов), 10:44 - 2:0. Никоноров - 1 (Кузьмин, Волгин), 11:19 - 2:1. Грибанов - 3 (бол., Ямкин), 18:31 - 2:2. Мокшанцев - 3 (Яценков), 18:47 - 2:3. Чуркин - 4 (Милехин, Конозов), 37:38 - 3:3. Ямкин - 1 (бол., Грибанов), 52:44 - 3:4.

Вратари: Скрынник (58:12) - Мотошин.