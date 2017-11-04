"Ермак" победил "Саров", "Сокол" обыграл "Дизель"

"Ермак" в матче регулярного чемпионата ВХЛ победил "Саров" со счетом 4:2. "Сокол" обыграл "Дизель" со счетом 2:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Саров" (Саров) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Мамашев - 2 (Мисников), 10:41 - 0:1. Коньков - 4 (Юшков), 11:34 - 1:1. Иванов - 1 (Яковлев), 30:04 - 2:1. Иванов - 2 (Яковлев), 33:04 - 3:1. Белохвостиков - 1 (бол., Хасаншин), 47:50 - 3:2. Воробьев - 4 (бол., Михайлов), 55:59 - 4:2.

Вратари: Хомутов - Мольков.

Судья: Шмаков.

4 ноября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Дизель" (Пенза) - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Руденков - 2 (Князев, Скворцов), 6:44 - 1:0. Зузин - 4 (мен., Руденков), 8:25 - 2:0.

Вратари: Андрюхов - Кислицын (Назаров, 8:25, 59:19).

Судьи: Максимов, Мисюрь.

4 ноября. Красноярск. МСК "Арена Север".