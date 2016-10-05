"Ермак" победил питерское "Динамо"

"Ермак" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ победил питерское "Динамо" – 2:1. Также побед добились балашихинское "Динамо", "Торпедо", "Сарыарка", "Рубин", "Нефтяник", "Зауралье", "Барс", "Звезда", "СКА-Нева", "Молот-Прикамье" и "Спутник".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Чувиляев - 5 (бол., Васильев), 17:52 - 0:1. Зырянов - 7 (Остроухов), 59:09 - 1:1. Чубыкин - 2 (Майер, Жилин), 63:22 - 2:1.

Вратари: Магарилов - Назаров.

Судьи: Гофман, Демура.

5 октября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Динамо" (Балашиха) - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Гловацкий - 3 (бол., Боровиков), 17:42 - 1:0. Злобин - 2 (Ефремов, Сидляров), 29:46 - 1:1. С.А. Чистяков - 1 (Шепеленко), 37:54 - 2:1. Баранов - 2 (Бобряшов, Чебыкин), 38:20 - 2:2. Пилипенко - 5 (бол., А. Алексеев, Авцин), 44:56 - 2:3. Баранов - 3 (Ефремов, Сидляров), 46:05 - 2:4.

Вратари: Андрюхов - Бочаров.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - ТХК (Тверь) - 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Осипов - 3 (Кудряшов), 29:59 - 0:1. Сауторн - 2 (бол., Далхейсен, Коротков), 32:42 - 1:1. Белозеров - 4 (Турукин), 34:06 - 2:1. Сарваров - 4 (бол., Осипов), 45:23 - 2:2. Беляев - 2, 56:28 - 3:2. Кириллов - 5 (И.А. Иванов, Заборников), 59:42 - 3:3.

Победный буллит: Юшков.

Вратари: Иванов - Тодыков (59:21 - 59:42).

"Сарыарка" (Караганда) - "Химик" (Воскресенск) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Банашков - 3 (Андрющенко, Копытин), 0:52 - 1:0. Махановский - 1 (Мищенко, Смольянинов), 5:36 - 2:0. Шацкий - 2 (Кляузов), 29:19 - 2:1. Твердохлебов - 3 (мен., Желнеровский), 47:06 - 3:1.

Вратари: Перетягин - Никитин.

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Рубин" (Тюмень) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Каменев - 2 (бол., Молодцов, Малевич), 7:25 - 0:1. Лешков - 1 (Богдановский), 35:14 - 0:2. Шибаев - 2 (Фахрутдинов), 48:31 - 0:3.

Вратари: Анаркулов - Франскевич.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Южный Урал" (Орск) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Марзоев - 4 (Игнатов, Музычко), 5:38 - 0:1. Трубкин - 2 (Сорокин, Полещук), 30:55 - 1:1. Марзоев - 5 (Сметанин), 39:23 - 1:2. Демидов - 5 (Гильманов, Сумин), 52:41 - 2:2. Демидов - 6, 65:00 - 3:2.

Вратари: Рейзвих - Полошков.

"Саров" (Саров) - "Зауралье" (Курган) - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хасаншин - 1 (Горбунов), 4:40 - 1:0. Цыганов - 1 (Муштаев), 18:10 - 1:1. Аляев - 1 (Мищенко, Горбунов), 36:19 - 2:1. Цыганов - 2 (Загидуллин), 49:32 - 2:2.

Победный буллит: Ремов.

Вратари: Аляпкин - Агеев (Гафиуллин, 65:00).

"Барс" (Казань) - "Челмет" (Челябинск) - 3:2 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мелихов - 2 (Мошаров, Алексеев), 23:55 - 0:1. Рожков - 1 (Мошаров), 30:43 - 0:2. Глухов - 1 (бол., Архипов, Халиков), 43:14 - 1:2. Ястребков - 5 (Виноградов), 59:28 - 2:2.

Победный буллит: Глухов.

Вратари: Билялов (58:29 - 59:28) - Сухачев.

"Звезда" (Чехов) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Пешехонов - 2 (Пронин, Антипов), 19:51 - 1:0. Основин - 2 (Силаев), 29:46 - 2:0. Основин - 3 (Кузьменко), 30:35 - 3:0. Голованов - 4 (Капотов, Дубровский), 38:36 - 3:1.

Вратари: Самойлов - Литвинов.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Ижсталь" (Ижевск) - 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Козловский - 1 (Орлович-Грудков), 7:17 - 1:0. Гребенников - 1 (Ларичев), 20:37 - 2:0. Чуркин - 2, 26:32 - 3:0. Волков - 1 (бол., Орлович-Грудков, М. Мальцев), 29:20 - 4:0. Ларичев - 2 (Орлович-Грудков), 36:14 - 5:0. Алтыбармакян - 1 (Рычагов, Милехин), 55:09 - 6:0. Михайлов - 4 (Королев, Воробьев), 58:53 - 6:1.

Вратари: Скрынник - Кислицын (Костенко, 31:10).

"Рязань" (Рязань) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Андриянов - 3 (бол., Ерохин, Цапаев), 13:06 - 0:1. Коренков - 3 (буллит), 14:33 - 1:1. Дубинин - 1 (Коренков, Петраков), 23:34 - 2:1. Ермолаев - 1 (Соларев, Ишмаметьев), 31:37 - 2:2. Андриянов - 4 (Давыдов), 64:07 - 2:3.

Вратари: Пиманкин - Петров.

"Буран" (Воронеж) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Агеев - 1 (Железняков), 8:42 - 1:0. Гасников - 2 (Васильев), 21:20 - 1:1. Шакуров - 1 (мен.), 26:19 - 1:2. Мокин - 2 (Гасников, Груздев), 27:31 - 1:3. Антонов - 1 (бол., Князев), 36:56 - 2:3. Жиляков - 4 (Князев), 37:20 - 2:4. Бердников - 1 (бол., Гурьев), 55:44 - 2:5.

Вратари: Муллин - Денисов.