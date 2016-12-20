"Ермак" обыграл "Челмет", "СКА-Нева" одолела "Дизель"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Челмет" проиграл на домашнем льду "Ермаку" со счетом 1:4. В другом поединке "Дизель" уступил "СКА-Неве" – 0:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Кристалл" (Саратов) – "Звезда" (Чехов) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0)

"Южный Урал" (Орск) – "Сокол" (Красноярск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Поляков – 1 (бол., Полторак), 33:44.

Вратари: Полошков (58:24 – 59:26, 59:37) – Евдокимов.

Судьи: Петухов, Черезов.

"Челмет" (Челябинск) – "Ермак" (Ангарск) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Озолиньш – 8 (бол., Попов, Михайлов), 5:44 – 0:1. Чубыкин – 7 (Некряч), 12:58 – 0:2. Кобяков – 1 (Гомоляко), 14:22 – 1:2. Огородников – 2 (Остроухов, Милюков), 44:41 – 1:3. Огородников – 3 (Остроухов, Майер), 53:39 – 1:4.

Вратари: Угрюмов – Магарилов.

Судьи: Батурин, Шмаков.

"Дизель" (Пенза) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рычагов – 7 (Козловский), 19:07 – 0:1. Рычагов – 8 (Конозов), 46:30 – 0:2.

Нереализованный буллит: Жихарев (27:58, СКА-Нева).

Вратари: Семенов – Мельничук.

Судьи: Демура, Морозов.