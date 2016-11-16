"Ермак" дома переиграл "Нефтяник"

"Ермак" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Нефтяник" – 3:1. Также домашних побед добились "Сокол", "Торпедо", "Сарыарка", "Звезда" и "СКА-Нева".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Насыбуллин - 9 (Сорокин), 9:48 - 0:1. Иванов - 6, 29:56 - 1:1. Мансуров - 4 (Р. Попов), 37:22 - 2:1. Филонов - 5 (Майер, Огородников), 47:00 - 3:1.

Вратари: Магарилов - Рейзвих.

"Сокол" (Красноярск) - "Барс" (Казань) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Щербина - 3 (Воронков), 16:59 - 1:0. Протапович - 3 (Цуканов, Галеев), 43:25 - 1:1.

Победный буллит: Раисов.

Вратари: Аликин - Билялов.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Саров" (Саров) - 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Жайлауов - 4 (бол., Белухин, Шин), 5:39 - 1:0. Михайлис - 10 (Метальников, Игнашин), 29:01 - 2:0. Коннов - 3 (Лукьянчиков, Рогов), 31:36 - 2:1. Архипов - 3 (бол., Михайлис, Игнашин), 51:08 - 3:1. Жайлауов - 5 (Белухин, Шин), 52:16 - 4:1. Далхейсен - 6 (бол., Сауторн, Юшков), 57:04 - 5:1.

Вратари: Кудрявцев - Тихомиров.

"Сарыарка" (Караганда) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Орлов - 1 (Смольянинов), 24:40 - 1:0. Сагадеев - 5 (Махановский, Ломако), 25:10 - 2:0. Ердаков - 5 (бол., Банашков, Копытин), 34:24 - 3:0.

Вратари: Перетягин - Голованов.

"Звезда" (Чехов) - "Буран" (Воронеж) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Шаров - 5 (бол., Пронин, Слепцов), 1:44 - 1:0. Силаев - 1 (Прохоров, Хлопотов), 7:52 - 2:0. Пешехонов - 6 (Пронин, Мокин), 29:12 - 3:0. Макеев - 2 (Мокин, Маккаев), 39:39 - 4:0. Стеценко - 1 (бол., Коротеев, Кучкин), 40:33 - 4:1.

Вратари: Волков - Пантыкин (Муллин, 40:00).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Рязань" (Рязань) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Чуркин - 5 (Конозов, Рычагов), 11:55 - 1:0. Рукин - 11 (Старцев, Карпов), 48:02 - 1:1. Неколенко - 2 (Алтыбармакян), 52:28 - 2:1.

Вратари: Скрынник - Белов (58:05 - 59:26, 59:38).