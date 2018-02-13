Дмитрий Шляхтин: "Некоторые игроки ЦСК ВВС не вышли на игру из-за долгов по зарплате"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что некоторые игроки клуба ЦСК ВВС не вышли на матч регулярного чемпионата ВХЛ против "Нефтяника" из-за задолженностей по зарплате. В заявке самарского клуба 10 полевых игроков и вратарь – командированные хоккеисты из "Лады", новички, пришедшие в клуб в январе, а также воспитанники самарской хоккейной школы.
– Некоторые игроки команды приняли решение устроить забастовку из-за заработной платы, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Сохраняются долги, скажем так, наследие господина Сошникова. Мы сейчас работаем над решением этой проблемы, но нужно какое-то время, а ребята, видимо, не захотели подождать и доиграть четыре матча регулярного сезона.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:14
Lennon
А господин Шляхтин чист аки стекло???!!!!
20:13 13 февраля