19:10 13 февраля | Хоккей — ВХЛ

Дмитрий Шляхтин: "Некоторые игроки ЦСК ВВС не вышли на игру из-за долгов по зарплате"

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что некоторые игроки клуба ЦСК ВВС не вышли на матч регулярного чемпионата ВХЛ против "Нефтяника" из-за задолженностей по зарплате. В заявке самарского клуба 10 полевых игроков и вратарь – командированные хоккеисты из "Лады", новички, пришедшие в клуб в январе, а также воспитанники самарской хоккейной школы.

– Некоторые игроки команды приняли решение устроить забастовку из-за заработной платы, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Сохраняются долги, скажем так, наследие господина Сошникова. Мы сейчас работаем над решением этой проблемы, но нужно какое-то время, а ребята, видимо, не захотели подождать и доиграть четыре матча регулярного сезона.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180213/1132522258.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:14

Lennon

А господин Шляхтин чист аки стекло???!!!!

20:13 13 февраля

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