Дмитрий Курбатов: "ТХК не получил поддержки местных властей и не выступит в этом сезоне ВХЛ"

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что ТХК не выступит в следующем сезоне ВХЛ. Он также добавил, что у клуба есть задолженности около 30 миллионов рублей.

– Наши потери – ТХК, – сказал Курбатов. – Мы задействовали наших тяжеловесов - Третьяка, Ротенберга. Нашей задачей было добиться, чтобы местное руководство обратило внимание на клуб, который достойно представляет регион. Сегодня клуб не получил поддержки от местных властей и в наступающем сезоне не выступит. Надеемся, история тверского хоккея на этом не заканчивается, и мы возродим его через молодежные лиги и так далее. У них задолженности порядка 30 миллионов.

То же самое касается "Динамо" из Балашихи. В итоге был подписан договор о сотрудничестве между "Динамо" и Воронежем. Дворец есть, и будем добиваться, чтобы команда там оставалась. Волжск тоже не примет участия. Их поддерживал Нижнекамск, но было принято решение не продолжать сотрудничество. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)