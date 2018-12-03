21:19 | Хоккей — ВХЛ

"Дизель" забросил пять безответных шайб "Челмету"

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"Дизель" забросил пять безответных шайб "Челмету" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ (5:0).

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"Южный Урал" (Орск) – "Лада" (Тольятти) – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Дорофеев – 4 (Кравченко, Чистяков), 19:15 – 1:0. Андрющенко – 11 (бол., Пайгин, Костромитин), 21:29 – 1:1. Тимирев – 20 (Озолиньш), 28:54 – 1:2. Головкин – 1 (Калинин), 34:40 – 1:3. Тимирев – 21 (бол., Мастрюков), 51:16 – 1:4. Марченков – 10 (Фахрутдинов, Иванов), 55:00 – 2:4. Скачков – 6 (Мастрюков, Андрющенко), 58:20 – 2:5.

Вратари: Синягин – Скрынник.

Судьи: Степучев, Шемякин.

3 декабря. Орск. ДС "Юбилейный".

"Зауралье" (Курган) – "Барс" (Казань) – 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Сулимов – 5 (бол., Коренков, Гарифулин), 4:39 – 1:0. Марушев – 10 (Валеев), 20:59 – 1:1. Сошнин – 2 (бол., Цуканов, Мужиков), 22:28 – 1:2. Коренков – 1 (Гарифулин), 37:43 – 2:2. Сулимов – 6 (бол., Шиафотдинов), 64:59 – 3:2.

Вратари: Ярославлев – Мифтахов (Мисбахов, 4:39).

Судьи: Раминг, Шерер.

3 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Челмет" (Челябинск) – "Дизель" (Пенза) – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Зюзякин – 7 (Кокшаров, Забавин), 10:23 – 0:1. Колмыков – 6 (Москалев, Забавин), 37:31 – 0:2. Савунов – 5 (Макаров), 38:50 – 0:3. Зюзякин – 8 (Макаров, Кокшаров), 47:55 – 0:4. Волков – 4 (Забавин), 58:10 – 0:5.

Вратари: Подскребалин (Угрюмов, 47:55) – Фокин.

Судьи: Гордиенко, Парфенов.

3 декабря. Челябинск. ДС "Юность".

"Горняк" (Учалы) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Борисенков – 11 (Арсенюк, Юзеев), 6:23 – 1:0. Митякин – 5 (Носков), 10:53 – 2:0. Переляев – 2 (бол., Протапович, Мингалеев), 24:42 – 3:0. Борисенков – 12 (Соловьев, Севостьянов), 44:29 – 4:0. Угольников – 9 (бол., Набиуллин, Степаненко), 47:17 – 4:1.

Вратари: Гросс – Жучин.

Судьи: Анашин, Ибатулин.

3 декабря. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Саров" (Саров) – "Сокол" (Красноярск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крылов – 4 (Гиздатуллин), 51:18 – 0:1. Медведев – 4 (Новожилов, Забабурин), 56:04 – 1:1.

Победный буллит: Мисников.

Вратари: Суханов – Петров.

Судьи: Кочетов, Милованов.

3 декабря. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Тамбов" (Тамбов) – "Металлург" (Новокузнецк) – 4:5 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: А. Гимбатов – 3 (М. Гимбатов), 4:40 – 1:0. Локтев – 5 (Балдаев, Швалев), 8:17 – 1:1. Ердаков – 12 (Маслов, Поляков), 12:01 – 1:2. Земченко – 4 (Медведев, Шубин), 14:56 – 1:3. Павликов – 2 (бол.), 21:18 – 2:3. Шингареев – 10 (Воронков), 25:50 – 3:3. Чванчиков – 2 (Жилов), 28:57 – 4:3. Мусин – 2 (Мегалинский, Коростин), 31:38 – 4:4. Поляков – 5 (Ердаков), 61:42 – 4:5.

Вратари: Давлетшин (Ложкин, 12:01) – Хакимов.

Судьи: Андрианов, Нестеров.

3 декабря. Тамбов. ЛДС "Кристалл".

"Рязань" (Рязань) – "Ермак" (Ангарск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Иванов – 13 (Прохоров), 21:14 – 1:0. Мнацян – 2 (бол.), 36:09 – 2:0. Иванов – 14 (Д.Ю.Воробьев, Прохоров), 54:16 – 3:0.

Вратари: Ахметов – Никитин.

Судьи: Беляев, Носов.

3 декабря. Рязань. ДС "Олимпийский".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/vhl/2018-2019/

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