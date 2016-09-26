"Дизель" проиграл "Челмету", а "Кристалл" - "Южному Уралу"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ саратовский "Кристалл" на выезде проиграл "Южному Уралу" со счетом 2:3. В другом матче "Челмет" нанес поражение "Дизелю" – 4:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) – "Кристалл" (Саратов) – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Коньков – 2 (Ефимов, Карлин), 7:56 – 0:1. Марзоев – 2 (бол., Кремзер), 24:16 – 1:1. Карлин – 4 (Коньков, Ефимов), 34:16 – 1:2. Куликов – 2 (Кропачев), 40:56 – 2:2. Чугуев – 1 (Кремзер, Игнатов), 51:36 – 3:2.

Вратари: Полошков – Летуновский (57:23).

Судья: Шемякин.

26 сентября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Челмет" (Челябинск) – "Дизель" (Пенза) – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Сухих – 1 (Думбадзе), 21:26 – 0:1. Могильников – 1 (Войнов), 26:28 – 1:1. Тридчиков – 3 (Ионин), 42:56 – 2:1. Кузьмин – 4, 43:04 – 2:2. Кошурников – 1 (Ерофеев), 44:02 – 3:2. Мелихов – 1 (Петриков), 56:41 – 4:2.

Вратари: Сухачев – Мотошин.

Судьи: Коваленко, Петухов.

26 сентября. Челябинск. ДС "Юность".