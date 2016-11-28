"Дизель" победил ТХК, "Барс" обыграл "Сокол"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ариада-НХ" (Волжск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Бобиков - 5 (Бикмуллин), 2:26 - 1:0. Капитуров - 4, 9:54 - 1:1. Шин - 3 (мен., Тунхузин), 20:55 - 1:2. Шин - 4 (п.в.), 59:38 - 1:3.
Вратари: Голованов (58:53 - 59:38) - Кудрявцев.
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Ермак" (Ангарск) - 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Голы: Рыбалко - 4 (бол., Золотухин, Огородников), 3:43 - 0:1. Чиглинцев - 4 (Широков, Полещук), 4:53 - 1:1. Федин - 2 (Чубыкин, Горшков), 13:33 - 1:2. Чиглинцев - 5 (Ядроец), 14:43 - 2:2. Сергеев - 3 (бол., Хапов, Сумин), 22:42 - 3:2. Филонов - 7 (Золотухин, Огородников), 34:34 - 3:3. Демидов - 11 (бол., Сергеев, Леснухин), 38:21 - 4:3.
Вратари: Рейзвих - Магарилов (58:54).
"Саров" (Саров) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Аляев - 3 (Мищенко, Швалев), 19:39 - 1:0.
Вратари: Тихомиров - Гелашвили (58:22 - 58:46, 58:59).
"Барс" (Казань) - "Сокол" (Красноярск) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Пайгин - 1 (Мусин), 7:25 - 1:0. Лазарев - 2 (бол., Мусин, Бойчук), 11:28 - 2:0. Чирва - 1 (Цуканов, Кара), 38:02 - 3:0.
Вратари: Билялов - Аликин.
"Дизель" (Пенза) - ТХК (Тверь) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Думбадзе - 5 (бол., Канарский, Бусаров), 6:15 - 1:0. Большаков - 1 (бол., Никоноров, Бельский), 27:07 - 2:0. Шубин - 5 (мен.), 46:31 - 3:0. Яценков - 3 (бол., Томкин), 59:30 - 4:0.
Нереализованный буллит: Мнихович (23:25, Дизель).
Вратари: Мотошин - Машковцев.
"Кристалл" (Саратов) - "Химик" (Воскресенск) - -/+ техническое поражение