"Дизель" одержал победу над "КРС-ОЭРДЖИ" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 2:1.
Хоккей
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Барс" (Казань) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Епимахин – 8 (Зарипов), 21:33 – 0:1. Марин – 5 (Елисеев), 26:37 – 1:1. Епимахин – 9 (мен., Зарипов, Громов), 31:23 – 1:2. Чемерикин – 8 (п.в., Давыдов, Лукин), 59:20 – 1:3.
Вратари: Шарыченков (58:31 – 59:20) – Перевозчиков.
Судьи: Зибинин, Степучев.
10 декабря. Казань. Дворец спорта.
"Дизель" (Пенза) – "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Сулев – 4 (Савунов, Забавин), 6:09 – 1:0. Толузаков – 13 (К. Макаров, Инь Руди), 41:17 – 1:1. Тарасов – 8 (мен., Артамонов, Семичастнов), 54:46 – 2:1.
Вратари: Фокин – Боярчук (59:00).
Судьи: Кочетов, Тихомиров.
10 декабря.