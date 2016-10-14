"Дизель" и "Кристалл" одержали домашние победы

"Кристалл" на своем льду выиграл у "Ариады-НХ" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другой встрече "Дизель" взял верх над "Саровом". Примечателен тот факт, что оба поединка завершались серией буллитов, в которой сильнее оказались хозяева.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Кристалл" (Саратов) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Карлин - 7 (бол., Коньков, Дыньков), 14:36 - 1:0. Свинцицкий - 2 (бол., Жилов, Полинин), 25:53 - 2:0. Мурзин - 2 (Ляпустин), 41:37 - 2:1. Бобиков - 2 (Гарифулин, Хайруллин), 50:17 - 2:2.

Победный буллит: Ефимов.

Вратари: Сучков - Анаркулов.

Судья: Свиргун.

14 октября. Саратов. ЛДС "Кристалл".

"Дизель" (Пенза) - "Саров" (Саров) - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Жарков - 1 (Богословский, Горошанский), 3:10 - 0:1. Демагин - 2 (Ямкин, Д. Тарасов), 13:05 - 1:1. Зотов - 3 (А. Тарасов), 35:46 - 2:1. Синелев - 3 (Сандер), 41:06 - 2:2.

Победный буллит: Демагин.

Вратари: Мотошин - Мольков.

Судьи: Ермолаев, Фролов.

14 октября. Пенза. "Дизель Арена".