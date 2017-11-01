"Динамо" разгромило "Спутник", "Кузня" проиграла "Молотоу-Прикамье"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ петербургское "Динамо" разгромило "Спутник" – 5:0. Бело-голубые лидируют в турнирной таблице, имея в совеем активе 52 очка. Их ближайший преследователь – "СКА-Нева" уступил "Челмету" (2:3).

В других встречах новокузнецкий "Металлург" проиграл "Молоту-Прикамье" (3:4), "Нефтяник" был сильнее "Химика" в серии буллитов (3:2 Б), "Звезда" уступила "Ижстали" (3:4 ОТ),

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Яценко – 1 (Кондратьев, Мих. Орлов), 14:29 – 1:0. Чувиляев – 1 (Кондратьев), 36:27 – 2:0. Назаревич – 7 (Шестаков), 37:11 – 3:0. Кудинов – 3 (Бирюков, А. Шевченко), 38:32 – 4:0. Чебыкин – 1 (Карамнов, Назаревич), 49:05 – 5:0.

Вратари: Янин (59:37) – Орлов.

Судьи: Мочалов, Цицаров.

1 ноября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Челмет" (Челябинск) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Володин – 1 (Гребенников, А. Гимбатов), 2:18 – 1:0. Подкорытов – 3 (Яковенко, Могильников), 24:19 – 1:1. Мелихов – 4 (бол., Безруков, Жульдиков), 25:20 – 1:2. А. Гимбатов – 4 (Крылов, Гребенников), 47:10 – 2:2. Могильников – 3 (бол., Тарасов, Подкорытов), 55:32 – 2:3.

Вратари: Богданов (58:54 – 59:45) – Кузьмин.

Судья: Носов.

1 ноября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Металлург" (Новокузнецк) – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы: Салахов – 5 (Чистяков), 4:01 – 1:0. Синелев – 4 (Филиппов, Рыжков), 10:32 – 2:0. Андриянов – 6 (бол., Салахов, Епимахин), 28:44 – 3:0. Дюрягин – 7 (Чернов, Гуляев), 36:53 – 3:1. Васильченко – 1 (Романцев, Дюрягин), 43:15 – 3:2. Синелев – 5 (Зарипов, Смолин), 50:58 – 4:2. Кокшаров – 2 (Дюрягин, Скутар), 59:45 – 4:3.

Вратари: Костенко – Касутин (59:13).

Судья: Смагин.

1 ноября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Химик" (Воскресенск) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Насыбуллин – 4 (бол., Хамидуллин, Воеводин), 19:59 – 0:1. Демидов – 6 (Раисов, Чиглинцев), 25:43 – 0:2. Аляев – 1 (Е.А. Орлов, Свиязов), 27:45 – 1:2. Аляев – 2 (Шутов), 32:03 – 2:2.

Победный буллит: Воеводин.

Вратари: Синягин – Хакимов.

Судья: Кочетов.

1 ноября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) – "Ижсталь" (Ижевск) – 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Бякин – 2, 14:42 – 1:0. Мокин – 4 (бол., Силаев, Огиенко), 26:42 – 2:0. Кочуров – 5, 37:44 – 2:1. Антипов – 5 (Пешехонов), 38:05 – 3:1. Боголейша – 2 (Баженов), 44:09 – 3:2. Мнихович – 2 (Рыжов), 45:28 – 3:3. Мансуров – 5, 63:47 – 3:4.

Вратари: Третьяк – Долганов (Кононов, 40:00).

Судья: Дреев.

1 ноября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

Турнирная таблица – здесь