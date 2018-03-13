"Динамо" разгромило "Кузню", "СКА-Нева" крупно проиграла "Торосу"

Сегодня состоялись вторые матчи 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Отметим, что петербургское "Динамо" обыграло "Металлург" со счетом 6:0 и повело в серии 2-0. В другой встрече "СКА-Нева" на своем льду уступил "Торосу" (1:5), счет в серии стал равный, 1-1.

ВХЛ

1/4 финала

"Зауралье" (Курган) – "Ермак" (Ангарск) – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Болтанов – 1 (бол., Маслов, Янчевский), 10:39 – 1:0. Раенко – 1 (Милюков, Горбунов), 36:23 – 1:1. Рехтин – 1 (Цыганов), 42:56 – 2:1. Железков – 4 (Сандер), 45:11 – 3:1. Пайор – 2 (Зарипов, Гаврилычев), 45:32 – 3:2. Раенко – 2 (Пайор), 57:36 – 3:3. Черников – 4 (Железков), 64:26 – 4:3.

Вратари: Гафиуллин – Борисов.

Судьи: Батурин, Нестеров.

13 марта. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

Счет в серии: 2-0

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Сокол" (Красноярск) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ядроец – 2 (бол., Байкеев, Насыбуллин), 2:48 – 1:0. Андрющенко – 3 (Озолиньш, Семин), 10:46 – 1:1. Каменев – 1 (Ложкин), 26:01 – 2:1. Каменев – 2 (бол., Мансуров, Сумин), 33:54 – 3:1. Мансуров – 4 (бол., Каменев, Сумин), 56:12 – 4:1.

Вратари: Хакимов – Петров.

Судьи: Тютнев, Черезов.

13 марта. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

Счет в серии: 2-0

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Торос" (Нефтекамск) – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Емелин – 1 (бол., Гиматов, Лукин), 7:02 – 0:1. Емелин – 2 (Джиошвили), 19:42 – 0:2. Емелин – 3 (бол., Дубровский, Петрищев), 33:09 – 0:3. Гребенщиков – 2 (М. Гимбатов), 42:55 – 1:3. Бочков – 1 (бол., Дубровский, Голованов), 46:31 – 1:4. Голованов – 1 (мен., п.в.), 56:22 – 1:5.

Вратари: Богданов (Мельничук, 49:08, 55:20 – 56:22) – Хомченко.

Судьи: Зибинин, Шмаков.

13 марта. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".

Счет в серии: 1-1

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Новокузнецк) – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: А. Шевченко – 5, 5:39 – 1:0. Петраков – 3 (А. Шевченко), 25:13 – 2:0. Кулагин – 3 (А. Шевченко, Петраков), 34:25 – 3:0. Бирюков – 4 (Берлев, Лукин), 34:52 – 4:0. Двуреченский – 1 (Яценко), 42:52 – 5:0. Назаревич – 3 (бол., Бирюков), 56:11 – 6:0.

Вратари: Самонов (34:23 – 34:25) – Касутин.

Судьи: Гофман, Метальников.

13 марта. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

Счет в серии: 2-0