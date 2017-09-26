"Динамо" из Санкт-Петербурга разгромило "Нефтяник"

"Динамо" из Санкт-Петербурга из "Нефтяника" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Горняк" уступил "Ценг Тоу", "Южный Урал" переиграл "Хэйлунцзян", "Буран" в овертайме одолел "Торос", "Барс" выиграл у "Сарова"​.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:6 (1:0, 0:5, 2:1)

Голы: Митякин - 1 (Пилипенко, Жлоба), 5:25 - 1:0. Лукин - 1 (Полинин), 22:34 - 1:1. Шиафотдинов - 1 (Митрофанов), 23:06 - 1:2. Полозов - 1 (Ячменев, Лукин), 23:59 - 1:3. Максимов - 2 (Швецов), 28:59 - 1:4. Камаев - 2 (Шиафотдинов, Митрофанов), 30:50 - 1:5. Митрофанов - 2 (Шиафотдинов), 41:09 - 1:6. Пилипенко - 2 (Воропаев, Мингалеев), 54:33 - 2:6. Митякин - 2 (Сафронов), 55:39 - 3:6.

Вратари: Устинский (Фомин, 28:59, 59:12 - 59:37) - Тяло.

Судья: Мисюрь.

Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Южный Урал" (Орск) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Голы: Васильев - 2 (Дорофеев, Гавриленко), 21:54 - 1:0. Соловьев - 1 (Пивунов, Крикуненко), 22:07 - 2:0. Васильев - 3 (Сметанин, Манушин), 27:03 - 3:0. Сметанин - 4 (бол., Крикуненко, Скатов), 30:33 - 4:0. Скатов - 4, 51:26 - 5:0. Хурри - 2 (бол., Лебедев, О'Доннелл), 54:30 - 5:1.

Вратари: Серебряков - Бояршинов (Скрынник, 27:03).

Судьи: Парфенов, Степучев.

Орск. ДС "Юбилейный".

"ЦСК ВВС" (Самара) - "Дизель" (Пенза) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Букия - 1, 1:12.

Вратари: Евдокимов - Кислицын.

Судьи: Батурин, Нестеров.

Самара. ЛД "Кристалл".

"Буран" (Воронеж) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Коротеев - 3 (Петунин, Злобин), 16:13 - 1:0. Баранов - 3 (Дубровский, Ващенко), 19:12 - 1:1. Марковин - 1 (Ефремов), 25:27 - 2:1. Баранов - 4 (Гришин, Емелин), 51:51 - 2:2. Коротеев - 4 (Луговой), 64:24 - 3:2.

Вратари: Гайдуллин - Федотов.

Судьи: Мочалов, Прокуратов.

Воронеж. ДС "Юбилейный".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Козловский - 1 (бол., Алтыбармакян, Александров), 9:29 - 1:0. Коренев - 2, 9:42 - 2:0. Лапин - 3, 10:06 - 2:1. Орлович-Грудков - 2 (Валенцов, Квартальнов), 20:57 - 3:1. Лапин - 4 (Хабаров), 28:41 - 3:2. Ларичев - 4 (п.в., Крылов, Жихарев), 59:48 - 4:2.

Вратари: Богданов - Долганов (Перевозчиков, 9:42, 59:00 - 59:48).

Судьи: Соловьев, Юдаков.

Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".

"Рязань" (Рязань) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Кудрявцев - 2 (Фатеев), 2:51 - 1:0. Маслов - 2 (бол., Лебедев), 19:16 - 2:0. Набиуллин - 2 (бол., Торяник, Дубовицкий), 35:09 - 2:1. Юртайкин - 1 (Мнацян), 36:06 - 3:1. Андриянов - 3 (Абрамов), 51:07 - 3:2. Репьях - 2, 58:41 - 4:2. Салахов - 2 (Кузнецов, Шайхулов), 59:36 - 4:3. Юртайкин - 2 (п.в., Леснухин, Репьях), 59:56 - 5:3.

Вратари: Коновалов - Петров (Шпаков, 36:06, 59:47).

Судья: Иванов.

Рязань. ДС "Олимпийский".

"Барс" (Казань) - "Саров" (Саров) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Мищенко - 2, 24:38 - 0:1. Кара - 2 (Голубев), 27:09 - 1:1. Шинкаренко - 2 (Литвинов), 28:45 - 2:1. Смолин - 3 (Есаян), 33:45 - 2:2. Чибисов - 1 (бол., Осипов), 41:12 - 3:2. Вратари: Подъяпольский - Тихомиров (59:26).

Судья: Томилов.

Казань. Дворец спорта.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Джиошвили - 4 (бол.), 3:47 - 1:0. Джиошвили - 5 (бол., Караваев, М. Орлов), 28:29 - 2:0. М. Орлов - 1 (Караваев, Бирюков), 36:23 - 3:0. Назаревич - 2 (бол., Ручкин), 43:36 - 4:0. А. Шевченко - 4 (Берлев, Жарков), 46:13 - 5:0. Чиглинцев - 3 (бол., Гильманов), 54:36 - 5:1. Жарков - 1 (Пухов), 56:07 - 6:1.

Вратари: Самонов - Ярославлев (Голубев, 47:12).

Судьи: Ермолаев, Свиргун.

Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".