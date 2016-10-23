"Динамо" из Санкт-Петербурга проиграло "Торосу"

"Торос", обыграв в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга" (2:1) сократил отставание от лидера - ТХК - до пяти очков. "Ижсталь" после гостевой победы над подмосковным "Динамо" (4:1) с 24-мя очками опережает "Ермак" и "Рязань".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чувиляев - 6 (Паутов, Шестаков), 8:41 - 1:0. Ладнов - 1 (Петрищев, Митрофанов), 22:47 - 1:1. Гордеев - 7 (бол., Бочков, Теряев), 49:01 - 1:2.

Вратари: Назаров (56:21 - 57:30, 57:44 - 58:30, 58:49) - Хомченко.

Судьи: Гофман, Прокуратов.

23 октября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Динамо" (Балашиха) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Владимиров - 1 (Брюквин, Липанов), 2:09 - 1:0. Михайлов - 5 (Князев), 5:12 - 1:1. Фаст - 2 (Кочуров, Моисеев), 15:12 - 1:2. Кодола - 4, 36:05 - 1:3. Михайлов - 6 (бол., Глебов), 56:16 - 1:4.

Вратари: Бочаров - Кислицын.

Судьи: Андрианов, Солнцев.

23 октября. Балашиха. "Арена Балашиха".