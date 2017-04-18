"Динамо" из Балашихи выиграло Кубок Братины

"Динамо" из Балашихи обыграло "Торпедо" (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ и одержало победу в Кубке Братины. Подмосковный клуб выиграл серию со счетом 4-0. В составе победителей по шайбе забросили Артем Волков и Владислав Ефремов. У казахстанского клуба единственный гол на счету Станислава Тунхузина.

Напомним, что "Динамо" основано в 2010 году и является фарм-клубом столичной команды. Для клуба из Балашихи это первая победа в истории – ранее "Динамо" добиралось до 1/4 финала плей-офф ВХЛ.

ВХЛ

Финал

"Динамо" (Балашиха) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Волков – 2 (Марковин), 10:01 – 1:0. Тунхузин – 2 (Рымарев), 14:33 – 1:1. Ефремов – 8 (Маклюков), 24:45 – 2:1.

Вратари: Бочаров – Алекс. Иванов (59:27).

Судьи: Бирин, Гофман.

18 апреля. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".