"Динамо" из Балашихи в шаге от победы в плей-офф ВХЛ

В третьем матче финала плей-офф ВХЛ "Динамо" из Балашихи обыграло усть-каменогорское "Торпедо" со счетом 5:2. Подмосковный клуб повел в серии со счетом 3-0.

ВХЛ

Финал

Третий матч

"Динамо" (Балашиха) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Марковин – 9, 7:17 – 1:0. Капитуров – 2, 34:40 – 1:1. Злобин – 2 (Бирюков, Пилипенко), 35:37 – 2:1. Брюквин – 2 (А. Алексеев), 40:35 – 3:1. Ефремов – 7 (Сидляров), 40:54 – 4:1. Архипов – 2 (И.А. Иванов), 44:07 – 4:2. Кузнецов – 4 (бол., А. Алексеев, Маклюков), 49:59 – 5:2.

Вратари: Бочаров – Полуэктов.

Судьи: Зибинин, Кислов.

17 апреля. Балашиха. "Арена Балашиха".

Счет в серии: 3-0 (2:1, 3:1, 5:2).