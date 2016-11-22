"Динамо" из Балашихи одержало победу в Санкт-Петербурге

Альметьевский "Нефтяник" на своей площадке обыграл "Барс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В еще одном поединке "Динамо" из Балашихи одержало победу над своими одноклубниками из Санкт-Петербурга.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Барс" (Казань) - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Сумин - 1 (бол., Сергеев, Демидов), 1:45 - 1:0. Демидов - 10, 28:03 - 2:0. Насыбуллин - 10 (Ядроец, Байкеев), 30:45 - 3:0. Галеев - 9 (Протапович), 50:09 - 3:1. Хапов - 7, 57:51 - 4:1.

Вратари: Ярославлев - Билялов.

Судьи: Демура, Тютнев.

22 ноября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Балашиха) - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Бирюков - 3 (Грязев), 21:08 - 0:1. Шипов - 3 (Злобин, Пилипенко), 23:18 - 0:2. Бирюков - 4 (А. Алексеев), 40:27 - 0:3. Злобин - 3 (Пилипенко, Шипов), 51:59 - 0:4.

Вратари: Ложкин - Бочаров.

Судьи: Гофман, Свиргун.

22 ноября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".