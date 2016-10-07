"Динамо" (Балашиха) и "Сарыарка" одержали победы

В ВХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) – "Динамо" (Балашиха) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Ильин – 2 (Кондратьев, Владимиров), 6:40 – 0:1. Милюков – 1 (бол.), 15:13 – 1:1. Ильин – 3 (Кондратьев), 29:41 – 1:2. Баранов – 4 (Ильин), 43:06 – 1:3.
Вратари: Магарилов (58:49) – Бочаров.
Судьи: Гофман, Демура.
7 октября. Ангарск. "Арена Ермак".
"Сокол" (Красноярск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Назаров – 3 (Воронков, Гловацкий), 1:00 – 1:0. Назаров – 4 (бол., Гловацкий), 11:47 – 2:0. Назаров – 5 (бол., Кожевников, Воронков), 27:05 – 3:0. Гловацкий – 4 (бол., Боровиков), 39:25 – 4:0.
Вратари: Андрюхов – Назаров (Ложкин, 27:13).
Судьи: Петров, Фатеев.
7 октября. Красноярск. МСК "Арена Север".
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Химик" (Воскресенск) – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Складниченко – 5 (буллит), 4:50 – 0:1. Веревкин – 2, 16:04 – 1:1. Игнашин – 1 (Юшков, Коротков), 37:33 – 2:1. Балдаев – 1 (бол., Ипатов), 49:17 – 2:2. Михайлис – 3, 56:35 – 3:2. Юшков – 3 (п.в.), 59:18 – 4:2.
Вратари: Иванов – Синягин (58:11 – 59:18).
Судьи: Максимов, Шмаков.
7 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Сарыарка" (Караганда) – ТХК (Тверь) – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: А. Иванов – 1 (Бондарев), 3:17 – 0:1. Желнеровский – 2 (Антоновский, Твердохлебов), 23:59 – 1:1. Банашков – 4 (бол., Андрющенко), 27:47 – 2:1. Копытин – 1 (бол., Андрющенко), 49:30 – 3:1. Твердохлебов – 4 (Валицкий, Желнеровский), 51:59 – 4:1. Потякин – 2 (Швец-Роговой, Скородумов), 53:05 – 4:2.
Вратари: Гелашвили – Хорошун (59:10).
Судьи: Кислов, Ушаков.
7 октября. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Торос" (Нефтекамск) – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Гребенщиков – 9 (Якименко, Козловский), 0:34 – 1:0. Коренев – 1 (М. Мальцев), 7:48 – 2:0. Емелин – 6 (Пименов, Дубровский), 32:41 – 2:1. Гиндуллин – 3 (Бочков, Митрофанов), 45:26 – 2:2. Козловский – 2 (бол., Орлович-Грудков, Гребенщиков), 55:16 – 3:2.
Вратари: Скрынник – Литвинов (Хомченко, 7:48, 58:33).
Судьи: Дреев, Соловьев.
7 октября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".
"Ариада-НХ" (Волжск) – "Южный Урал" (Орск) – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Карпов – 1 (Чугуев, Гатин), 9:48 – 0:1. Куршук – 1 (Иванов), 14:57 – 0:2. Калинин – 1 (Шиксатдаров, Гумеров), 22:15 – 1:2. Бобиков – 1 (бол., Фазылзянов, Григоренко), 38:44 – 2:2. Фазылзянов – 2 (Нестеров, Ляпустин), 59:41 – 3:2.
Вратари: Анаркулов – Полошков (59:51).
Судья: Голышев.
7 октября. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада".
"Саров" (Саров) – "Челмет" (Челябинск) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Мищенко – 5 (бол., Аляев, Горбунов), 23:42 – 1:0. Тесленко – 2 (Смолин, Вилков), 31:50 – 2:0. Рожков – 2 (бол., Ерофеев), 48:51 – 2:1. Горошанский – 2 (Тесленко, Синелев), 54:38 – 3:1.
Вратари: Тихомиров – Сухачев (56:15 – 58:05, 58:50).
Судьи: Тарасов, Тютнев.
7 октября. Саров. Ледовый дворец "Саров".
"Звезда" (Чехов) – "Ижсталь" (Ижевск) – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Голы: Прохоров – 1 (Макеев, Антипов), 9:18 – 1:0. Пешехонов – 3 (Прохоров, Антипов), 14:14 – 2:0. Вахрушев – 1 (бол., Боголейша, Кодола), 20:40 – 2:1. Силаев – 1 (бол., Сергеенко, Слепцов), 27:41 – 3:1. Кошелев – 1 (Мокин, Кузьменко), 38:49 – 4:1. Воробьев – 3 (бол., Купцов), 41:44 – 4:2. Блажиевский – 1 (бол., Прохоров, Слепцов), 53:40 – 5:2. Черников – 3 (бол., Вахрушев, Иванов), 58:54 – 5:3.
Вратари: Филоненко – Костенко.
Судья: Юдаков.
7 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"Рязань" (Рязань) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)
Голы: Юртайкин – 2 (Алексеев), 10:34 – 1:0. Алексеев – 3 (Крикуненко, Юртайкин), 18:19 – 2:0. Кравченко – 1 (Марченков), 21:49 – 2:1. Рукин – 6 (Карпов), 22:41 – 3:1. Алексеев – 4 (Юртайкин, Хисамутдинов), 24:52 – 4:1. Карпов – 2 (бол., Старцев, Седунов), 33:58 – 5:1. Рукин – 7 (Старцев), 38:36 – 6:1. Денежкин – 4, 49:25 – 7:1. Курепанов – 2 (Жиляков), 59:31 – 7:2.
Вратари: Красоткин – Перевозчиков.
Судья: Батурин.
7 октября. Рязань. ДС "Олимпийский".
"Буран" (Воронеж) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Князев – 3 (Антонов, Крутиков), 14:03 – 1:0. Рыжков – 1 (Шайхулов), 15:29 – 1:1. Андриянов – 5 (бол., Попов, Абрамов), 25:26 – 1:2. Князев – 4 (Кальной, Луговой), 49:10 – 2:2. Ермолаев – 2 (Лебедев, Цапаев), 61:41 – 2:3.
Вратари: Муллин – Петров.
Судья: Гордиенко.
7 октября. Воронеж. ДС "Юбилейный".