ЦСК ВВС не вернет в состав бастовавших из-за зарплаты хоккеистов

Генеральный директор клуба ВХЛ ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко заявил, что в команде приняли решение не возвращать в состав бастовавших из-за зарплат хоккеистов. Напомним, что во вторник самарский клуб проиграл "Нефтянику" (3:8) в матче регулярного чемпионата, играя в усеченном составе: один вратарь и десять полевых игроков. Остальные игроки устроили забастовку из-за долгов по зарплате.

– Ребята, которые бастовали, хотели вернуться в состав и доиграть оставшиеся три матча, но мы решили их отстранить, - цитирует "Р-Спорт" Ничепуренко. - Нам прислали трех хоккеистов из "Лады", также вернулись в строй несколько игроков, которые были на больничном. В таком усеченном составе мы больше не окажемся. Доиграем оставшиеся матчи с теми хоккеистами, которые хотят играть.