"Челмет" забросил пять шайб в ворота ТХК

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Челмет" на своем льду нанес поражение лидирующему ТХК – 5:1. В другом поединке "Южный Урал" дома в овертайме уступил "Химику" (1:2 ОТ). Несмотря на осечку, клуб из Твери остается на первом месте в сводной таблице турнира.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) – "Химик" (Воскресенск) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мутных – 1 (Шашков, Гусев), 2:26 – 0:1. Сметанин – 4 (Довгань), 37:00 – 1:1. Балдаев – 3 (Воробьев, Родионов), 63:33 – 1:2.

Вратари: Полошков – Синягин.

Судьи: Парфенов, Спирин.

11 ноября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Челмет" (Челябинск) – ТХК (Тверь) – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы: И.А. Иванов – 6 (бол., Таталин), 26:15 – 0:1. Жульдиков – 2 (бол., Рожков, Тридчиков), 27:52 – 1:1. Кориневский – 2 (Мелихов), 36:16 – 2:1. Тридчиков – 5 (мен., Жульдиков), 42:22 – 3:1. Карпухин – 2 (Петриков), 55:15 – 4:1. Тридчиков – 6 (Шипин), 57:16 – 5:1.

Вратари: Кузьмин – Самонов (Тодыков, 55:15).

Судьи: Андрианов, Голышев.

11 ноября. Челябинск. ДС "Юность".