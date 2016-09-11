"Челмет", "Спутник" и "Зауралье" добились побед

"Челмет" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ победил "Рубин" - 3:2. В других встречах "Спутник" дома одолел "Молот-Прикамье" (4:3), а "Зауралье" в гостях одержало победу над "Южным Уралом" (3:1).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Рубин" (Тюмень) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ионин - 1 (Шипин, Тридчиков), 6:05 - 1:0. Шолохов - 1 (Глухов, Мошаров), 23:37 - 2:0. Каменев - 1 (Ячменев), 37:02 - 2:1. Тридчиков - 1 (бол., Петриков), 46:34 - 3:1. Малевич - 1 (Каменев, Красовский), 52:16 - 3:2.

Вратари: Сухачев - Франскевич (59:03 - 59:22).

Судьи: Коваленко, Шемякин.

11 сентября. Челябинск. ДС "Юность".

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы: Гасников - 1, 6:53 - 1:0. Иванов - 1 (Кравченко, Мокин), 7:26 - 2:0. Князев - 1 (Груздев, Гасников), 21:13 - 3:0. Абрамов - 1, 29:45 - 3:1. Жиляков - 1, 46:51 - 4:1. Кулагин - 1 (Лебедев), 56:48 - 4:2. Шайхулов - 1, 59:09 - 4:3.

Вратари: Перевозчиков - Петров (58:46 - 59:09, 59:18).

Судьи: Максимов, Спирин.

11 сентября. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Южный Урал" (Орск) - "Зауралье" (Курган) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Марзоев - 1 (Музычко, Сметанин), 7:21 - 1:0. Соловьев - 1 (Жуков), 32:26 - 1:1. Сулимов - 1 (Соловьев), 46:02 - 1:2. Соловьев - 2 (п.в.), 59:54 - 1:3.

Вратари: Полошков (59:05 - 59:54) - Гафиуллин.

Судьи: Ибатулин, Кислов.

11 сентября. Орск. ДС "Юбилейный".