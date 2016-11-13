"Челмет" и ТХК одержали победы

"Челмет" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Химик" - 4:2. В другой встрече ТХК на выезде победил "Южный Урал" - 1:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Химик" (Воскресенск) - 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Голы: Кориневский - 3 (Ерофеев), 22:59 - 1:0. Пуголовкин - 2, 26:25 - 1:1. Ипатов - 4 (Павлюков, Родионов), 36:08 - 1:2. Шолохов - 3 (Кошурников), 44:54 - 2:2. Тридчиков - 7 (Ионин), 49:38 - 3:2. Петриков - 4 (бол., Мелихов, Кориневский), 53:51 - 4:2.

Вратари: Угрюмов - Никитин.

"Южный Урал" (Орск) - ТХК (Тверь) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Абдуллин - 1 (бол., Таталин), 27:51 - 0:1.

Вратари: Полошков (56:55 - 59:10, 59:20 - 59:27, 59:49) - Тодыков.