"Челмет" и "Барс" забросили 11 шайб

Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ. Самым результативным поединком стала встреча "Челмета" и "Барса", в которой челябинцы победили в овертайме - 6:5.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Байкеев - 10 (бол., Ермолаев), 31:40 - 0:1. Каравдин - 3 (бол., Жлоба, Шингареев), 39:14 - 1:1. Бердников - 2 (Крутиков), 48:24 - 1:2.

Вратари: Загидулин (58:46) - Рейзвих.

"Зауралье" (Курган) - "Саров" - 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Смолин - 2 (Тесленко), 3:14 - 0:1. Кротиков - 2 (Соколов, Полторак), 21:42 - 1:1. Ремов - 4 (Дюрягин), 23:27 - 2:1. Полторак - 3 (бол., Сулимов), 28:45 - 3:1. Мищенко - 14 (Шураков, Демаков), 34:40 - 3:2. Хасаншин - 6 (Демаков, Фахрутдинов), 35:47 - 3:3. Виксна - 1 (бол., Муштаев, Андрющенко), 40:47 - 4:3.

Вратари: Агеев - Тихомиров (Аляпкин, 29:08).

"Челмет" (Челябинск) - "Барс" (Казань) - 6:5 ОТ (1:2, 2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Марин - 1 (Голубев, Архипов), 3:16 - 0:1. Тридчиков - 12 (бол., Лавриненко), 7:51 - 1:1. Архипов - 4 (Лучевников), 12:09 - 1:2. Архипов - 5 (Савельев, Чибисов), 20:54 - 1:3. Севанькаев - 10 (Валеев, Кравцов), 24:49 - 2:3. Тридчиков - 13 (бол., Шипин, Закарлюкин), 36:56 - 3:3. Пайгин - 2 (бол., Голубев, Архипов), 47:05 - 3:4. Алексеев - 1 (Севанькаев, Ванин), 51:34 - 4:4. Чирва - 3, 52:01 - 4:5. Тридчиков - 14 (Шипин, Закарлюкин), 52:34 - 5:5. Валеев - 1 (Шипин), 62:51 - 6:5.

Вратари: Угрюмов - М. Сидоров.

"Рубин" (Тюмень) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 5:4 Б (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Попов - 3, 1:13 - 1:0. Гарифулин - 9 (бол., Борисенков , Чурляев), 2:23 - 1:1. Потякин - 5 (Майоров, Рыбницкий), 11:05 - 2:1. Потякин - 6 (Майоров, Ложкин), 13:13 - 3:1. Торяник - 5 (Калинин), 18:52 - 3:2. Бикмуллин - 4 (бол., Гарифулин, Кальной), 26:20 - 3:3. Ложкин - 3 (бол., Каменев, Потякин), 32:23 - 4:3. Чурляев - 4 (Дьяков), 58:53 - 4:4.

Победный буллит: Скородумов.

Вратари: Франскевич - Енюшин (58:35 - 58:53).