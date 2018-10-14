"Ценг Тоу" пропустил 8 шайб от "Югры"

"Югра" разгромила "Ценг Тоу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)
Голы: Чемерикин - 2 (Васильев), 0:27 - 1:0. Игнашин - 1 (Орлов, Митрофанов), 29:09 - 1:1. Чувиляев - 2 (Иванов, Биткин), 32:44 - 2:1. Игнашин - 2 (Юшкевич, Митрофанов), 34:33 - 2:2. Пилипенко - 3 (Заборников), 37:21 - 2:3. Грымзин - 3 (Рычагов), 44:11 - 2:4. Орлов - 5 (Шевченко, Чуркин), 44:23 - 2:5. Ковалев - 2 (Рожковский, Воропаев), 48:36 - 2:6. Орлов - 6 (бол., Пилипенко, Чуркин), 54:39 - 2:7. Рычагов - 5 (Матерухин, Заборников), 55:57 - 2:8.
Вратари: Гафиуллин (Янин, 45:20) - Иванников.
"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Рубин" (Тюмень) - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Чжан Цзэцэнь - 2 (Там, Сето), 4:05 - 1:0. Шабанов - 1 (Тунхузин, Фаст), 22:48 - 1:1. Чиглинцев - 4 (Коротков, Кротиков), 23:44 - 1:2. Кравченко - 4 (бол., Тунхузин), 29:38 - 1:3.
Вратари: Лием - Тяло (58:30).
"Челмет" (Челябинск) - "Тамбов" - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Карпухин - 2 (Шепелев), 10:43 - 1:0. Ефимов - 6 (Карлин, Виксна), 24:05 - 1:1. Тридчиков - 5 (бол., Шипин, Петриков), 26:37 - 2:1. Шепелев - 4 (бол., Тарасов), 30:54 - 3:1. Шипин - 1 (Кориневский), 42:55 - 4:1. Шадрин - 1 (Складчиков, Кориневский), 59:44 - 5:1.
Вратари: Сухачев - Давлетшин.
"Горняк" (Учалы) - "Рязань" - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кузнецов - 1 (Аблаев, Третьяков), 8:19 - 1:0. Иванов - 8 (Зборовский), 51:58 - 1:1. Антонов - 3 (Щемеров, Мингалеев), 60:18 - 2:1.
Вратари: Гросс - Кочетков.
"Зауралье" (Курган) - "Саров" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Черников - 5 (бол., Сулимов, Ольшанский), 6:10 - 1:0. Гиндуллин - 1 (Новожилов, Белохвостиков), 31:00 - 1:1. Черников - 6 (бол., Исаев, Гарифулин), 40:24 - 2:1. Крутиков - 1 (Джиг, Сулимов), 48:14 - 3:1. Ольшанский - 1, 49:09 - 4:1.
Вратари: Ярославлев - Мольков.
"Южный Урал" (Орск) - "Буран" (Воронеж) - 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Голы: К. Макаров - 6 (Хасаншин, Андреев), 6:32 - 0:1. Гавриленко - 3 (Бардаков, Чугуев), 11:44 - 1:1. Хасаншин - 6 (Беленький, К. Макаров), 12:35 - 1:2. Куршук - 1 (бол., Иванов), 43:20 - 2:2. Жлоба - 4 (бол., Скатов), 45:57 - 3:2. Хасаншин - 7 (Буйницкий, Смолин), 50:33 - 3:3. Сметанин - 1 (бол., Валентенко, Скатов), 55:31 - 4:3.
Вратари: Синягин - Пиманкин (58:43).