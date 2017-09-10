"Ценг Тоу" победил "КРС Хэйлунцзян" в первом китайском дерби ВХЛ

"Ценг Тоу" обыграл "КРС Хэйлунцзян" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это первая встреча двух китайских клубов в истории лиги.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 5:4 (2:0, 3:1, 0:3)

Голы: Ячменев - 1 (бол., Полинин), 18:12 - 1:0. Гиздатуллин - 1 (Касицын), 19:05 - 2:0. Максимов - 1 (бол., Швецов, Ячменев), 22:55 - 3:0. Швецов - 1 (Еременко), 24:22 - 4:0. Мокин - 1, 28:08 - 4:1. Хуан Пэн - 1 (Чжан Хао), 28:51 - 5:1. Ху - 1 (бол., Лебедев), 42:03 - 5:2. Мокин - 2 (Васильев), 55:26 - 5:3. Хурри - 1 (Чаньи), 58:48 - 5:4.

Вратари: Тяло - Дан (Бояршинов, 15:38).

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Рубин" (Тюмень) - 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)

Голы: Савенков - 1 (бол., Ложкин, Жиляков), 5:48 - 0:1. Серегин - 1 (Савенков), 8:40 - 0:2. Савенков - 2 (Жиляков, Серегин), 14:20 - 0:3. Булянский - 1 (бол., Ерофеев), 32:36 - 0:4. Капитуров - 1 (Далхейсен), 34:50 - 1:4. Шин - 1 (Метальников, Игнашин), 37:20 - 2:4. Тунхузин - 1 (Сауторн, Яковлев), 37:52 - 3:4. Булянский - 2, 50:20 - 3:5. Булянский - 3 (Потякин), 57:56 - 3:6.

Вратари: Полуэктов - Франскевич.

"Сарыарка" (Караганда) - "Зауралье" (Курган) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Ломако - 1 (бол., Ердаков, Сарваров), 2:26.

Вратари: Гелашвили - Загидулин (58:27).