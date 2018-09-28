"Ценг Тоу" одержал победу над "Ермаком"

"Ценг Тоу" на выезде обыграл "Ермак" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 2:1. В еще одной игре "Ижсталь" победила "Молот-Прикамье" - 4:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Чубыкин - 2 (бол., Дроков), 15:48 - 1:0. Иванов - 2 (Курепанов, Лукин), 25:24 - 1:1. Гайсин - 1 (Курепанов, Швецов), 39:05 - 1:2.

Вратари: Никитин - Гафиуллин.

Судьи: Беляев, Гордиенко.

28 сентября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Ижсталь" (Ижевск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Хабаров - 1 (Никифоров), 0:59 - 1:0. Скобелев - 1 (бол., Кочуров), 18:47 - 2:0. Борисов - 2 (Арефьев, Хабаров), 38:27 - 3:0. Шайхулов - 4 (Дельнов, Тымченко), 46:58 - 3:1. Колесников - 1 (Д. Иванов, Баженов), 51:35 - 4:1.

Вратари: Коробов - Анаркулов (Доненко, 18:47).

Судьи: Дреев, Тютнев.

28 сентября. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".