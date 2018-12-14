"Ценг Тоу" обыграл "Ладу", "ЦСК ВВС" одолел "КРС-ОЭРДЖИ" в очередном игровом дне ВХЛ

Тольяттинская "Лада" уступила на своей площадке китайскому "Ценг Тоу" со счетом 2:5, самарский "ЦСК ВВС" выиграл у "КРС-ОЭРДЖИ".

В матче, который прошел в Самаре, команды забросили друг другу 13 шайб. Хозяева выиграли со счетом 8:5.

Несмотря на поражение, "Лада" осталась на первом месте в ВХЛ. На счету тольяттинцев 55 очков в 33 матчах. "ЦСК ВВС" находится на 22-й строчке турнирной таблицы с 31 баллом.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Голы: Раров - 1 (бол., Чувиляев), 1:33 - 0:1. Садиков - 1 (И.А. Иванов, Шибаев), 4:20 - 0:2. Чемерикин - 8 (Лебедев), 17:06 - 0:3. Лукин - 13 (Ионин, М.А. Иванов), 29:54 - 0:4. Майоров - 10 (бол., Тимирев, Чистов), 43:58 - 1:4. Лукин - 14, 47:14 - 1:5. Костромитин - 3 (Мастрюков, Андрющенко), 55:36 - 2:5.

Вратари: Скрынник (Никоноров, 29:54) - Перевозчиков.

Судьи: Мальцев, Милованов.

14 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"ЦСК ВВС" (Самара) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 8:5 (2:0, 1:3, 4:2)

Голы: Порядин - 3 (Огурцов), 10:19 - 2:0. Огурцов - 1 (Хафизов), 16:46 - 3:0. Инь Руди - 4 (мен.), 23:27 - 3:1. Порядин - 4 (Хафизов), 27:34 - 4:1. Сето - 14 (К. Макаров), 29:59 - 4:2. Толузаков - 14 (бол., Ху), 35:26 - 4:3. Сето - 15 (К. Макаров, Ху), 41:21 - 4:4. Авцин - 5 (Порядин, Огурцов), 43:52 - 5:4. Юнгов - 1 (Порядин), 48:24 - 6:4. Сето - 16 (Джо), 49:22 - 6:5. Фазылзянов - 4 (бол., Хафизов, Авцин), 55:30 - 7:5. Шиксатдаров - 2 (Мнихович), 59:18 - 8:5.

Вратари: Яковлев - Лием.

Судьи: Дреев, Закиров.

14 декабря. Самара. ЛД "Кристалл".