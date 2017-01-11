"Буран" погасил долги по зарплатам перед тренерами и хоккеистами

30 декабря 2016 года "Буран" предоставил в Дисциплинарный комитет ФХР документы, подтверждающие факт полного погашения клубом задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2016/17, а также частичного погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2015/16, информирует пресс-служба ВХЛ.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Дисциплинарный комитет ФХР принял решение предоставить "Бурану" возможность дозаявки игроков в сезоне-2016/17.

В текущем сезоне "Буран" идет на предпоследнем, 25-м месте в ВХЛ.