16:59 | ХОККЕЙ — ВХЛ

"Буран" погасил долги по зарплатам перед тренерами и хоккеистами

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30 декабря 2016 года "Буран" предоставил в Дисциплинарный комитет ФХР документы, подтверждающие факт полного погашения клубом задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2016/17, а также частичного погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2015/16, информирует пресс-служба ВХЛ.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Дисциплинарный комитет ФХР принял решение предоставить "Бурану" возможность дозаявки игроков в сезоне-2016/17.

В текущем сезоне "Буран" идет на предпоследнем, 25-м месте в ВХЛ.

Дополнительная информация

http://www.vhlru.ru/lenta/129258/

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