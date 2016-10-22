"Буран" обыграл "Кристалл", а "Сарыарка" одолела "Рубин"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Буран" обыграл саратовский "Кристалл" со счетом 5:2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Челмет" (Челябинск) – "Звезда" (Чехов) – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Исмагилов – 2 (Мелихов), 13:53 – 1:0. Антипов – 4 (Николишин), 16:21 – 1:1. Блажиевский – 2 (Мамин, Николишин), 41:48 – 1:2. Войнов – 1 (Ерофеев, Ар. Чистяков), 58:42 – 2:2.
Победный буллит: Тридчиков.
Вратари: Сухачев – Филоненко.
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Зауралье" (Курган) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Михайлис – 5 (бол., Игнашин, Евдокимов), 5:45 – 1:0. Сироткин – 5 (бол.), 31:09 – 1:1. Первухин – 2 (Сулимов, Муштаев), 44:46 – 1:2. Михайлис – 6 (Евдокимов), 48:17 – 2:2. Юшков – 5 (Белухин, Сауторн), 55:18 – 3:2.
Вратари: Иванов – Гафиуллин (59:12).
"Сарыарка" (Караганда) – "Рубин" (Тюмень) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Махановский – 3 (Сагадеев, Исаев), 13:17 – 1:0. Каменев – 6 (Ячменев), 30:52 – 1:1. Твердохлебов – 7 (Валицкий, Желнеровский), 51:03 – 2:1. Желнеровский – 4 (бол., Твердохлебов), 57:38 – 3:1.
Вратари: Гелашвили – Франскевич (59:57).
"Южный Урал" (Орск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Гребенщиков – 12 (Неколенко, Орлович-Грудков), 6:46 – 0:1. Сметанин – 3 (Кремзер), 14:37 – 1:1. Солянников – 1 (Орлович-Грудков), 27:34 – 1:2. Александров – 1 (Неколенко, Крылов), 34:27 – 1:3. Рычагов – 2 (мен., Конозов), 41:19 – 1:4. Довгань – 1 (бол., Сметанин), 49:42 – 2:4. Орлович-Грудков – 3 (Неколенко, Гребенщиков), 51:42 – 2:5.
Вратари: Данилишин (Полошков, 63:31) – Скрынник.
"Ариада-НХ" (Волжск) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
Голы: Демидов – 6, 25:49 – 0:1. Байкеев – 3 (Трубкин, Насыбуллин), 29:35 – 0:2. Гиматов – 6 (Шиксатдаров), 30:41 – 1:2. Хапов – 4 (Демидов), 36:44 – 1:3. Демидов – 7 (Макаров), 38:41 – 1:4. Хайруллин – 1, 51:25 – 2:4. Байкеев – 4 (Насыбуллин), 59:20 – 2:5.
Вратари: Анаркулов (Старостин, 40:00) – Рейзвих.
"Саров" (Саров) – "Барс" (Казань) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кара – 2 (Бойчук), 38:27 – 0:1. Галеев – 7 (п.в., Ибрагимов, Елисеев), 59:53 – 0:2.
Вратари: Мольков (59:36 – 59:53) – Ярославлев.
"Рязань" (Рязань) – "Дизель" (Пенза) – 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Мокшанцев – 2 (мен., Семичастнов), 41:09 – 0:1. Юртайкин – 4 (Крикуненко), 45:51 – 1:1. Маслов – 1 (бол., Кривченко), 51:10 – 2:1. Бусаров – 5 (Канарский, Думбадзе), 52:30 – 2:2.
Победный буллит: Юртайкин.
Вратари: Пиманкин – Мотошин.
"Буран" (Воронеж) – "Кристалл" (Саратов) – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)
Голы: Копиенко – 3 (Амиров), 21:50 – 1:0. Коротеев – 6 (бол., Гончаренко), 30:39 – 2:0. Копиенко – 4 (бол., Белозеров, Амиров), 34:36 – 3:0. Коротеев – 7 (бол., Гончаренко, Тихомиров), 36:16 – 4:0. Ефимов – 6 (бол., Коньков, Дыньков), 49:14 – 4:1. Кальной – 2 (Белозеров, Амиров), 49:56 – 5:1. Коньков – 4 (Дыньков, Ефимов), 58:44 – 5:2.
Вратари: Муллин – Сучков (Павлов, 34:36).