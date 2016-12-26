Брат Олега Знарка возглавил "Челмет"

"Челмет" расторг контракт с главным тренером команды Александром Рожковым по обоюдному согласию сторон. Как сообщает официальный сайт клуба, исполняющим обязанности наставника челябинской команды назначен брата главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка Игорь, который входил в штаб Рожкова.

На данный момент "Челмет", набрав 52 очка в 37 матчах, занимает 16-е место в ВХЛ и попадает в плей-офф.

49-летний Игорь Знарок младше Олега Знарка на четыре года. Всю карьеру хоккеиста Игорь Знарок провел в "Тракторе", кроме того он является тренером юниорской сборной России (U-18).