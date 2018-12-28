Борис Михайлов: "Альметьевск живет "Русской классикой"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в беседе с журналистами поделился ожиданиями от Русской классики ВХЛ в Альметьевске.

– Мероприятие великолепное, – заявил Михайлов. – С каждым годом "Русская классика" все лучше и лучше. Альметьевск живет "Русской классикой", атмосфера праздничная. Народ идет с детьми, а хоккей – это впридачу. Мероприятие пропагандирует хоккей – это здорово.

– Смотря матч на улице, вспоминаете свою юность?

– Я начинал там играть. Каток в Сокольниках был открытый, и только когда перешел в "Локомотив", попал на закрытый лед. Они были только в Москве, а в остальных городах играли на воздухе. Это было очень интересно, зрелищно и народу приходит намного больше, чем в обыкновенный дворец.

– Как вам молодежка?

– Я не смотрю за молодежной, а предпочитаю спать в это время. Говорят, что команда очень сильная. Нужно, чтобы авансы исполнила. Чем лучше они сыграют, тем престиж игры будет выше; Желаю выиграть им золото. (Евгений Белоусов)