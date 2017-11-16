"Барс" разгромил "Химик" в ВХЛ

"Барс" одержал крупную победу над "Химиком" в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСК ВВС (Самара) - "Звезда" (Чехов) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Воронков - 1 (бол., Карнаухов, Николишин), 7:54 - 0:1. Антипов - 7 (Пешехонов), 10:09 - 0:2.
Вратари: Евдокимов - Третьяк (Корепанов, 54:02).
"Саров" - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Голы: Хасаншин - 3 (бол., Белохвостиков), 14:56 - 1:0. Крысанов - 3 (Швецов, У Цзясытэн), 15:21 - 1:1. Смуров - 4 (Ряшенцев, Носков), 19:11 - 2:1. Зеленин - 1 (Ряшенцев, Миронов), 23:33 - 3:1. Мищенко - 9 (Коньков), 27:32 - 4:1. Мисников - 9 (бол., Коннов, Белохвостиков), 45:29 - 5:1. Шиафотдинов - 5 (Камаев), 46:05 - 5:2. Ячменев - 4 (бол., Шиафотдинов), 57:01 - 5:3.
Вратари: Мольков - Тяло (Печурский, 23:33).
"Дизель" (Пенза) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Макаров - 1, 2:28 - 1:0. Лебедев - 6 (Скворцов), 9:34 - 1:1. Рыбницкий - 4 (Мокин), 23:28 - 1:2. Иванов - 4 (Бойчук, Макаров), 25:53 - 2:2. Копытин - 4, 30:56 - 3:2. Тарасов - 5 (Д. Громов, Демин), 57:52 - 4:2.
Вратари: Кислицын - Дан.
"Барс" (Казань) - "Химик" (Воскресенск) - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы: Галеев - 2 (Васильев, Виноградов), 1:43 - 1:0. Сошнин - 2 (Расулов), 4:50 - 2:0. Аляев - 3 (бол., Кляузов, Сорокин), 17:22 - 2:1. Расулов - 4 (бол., Лучевников, Сошнин), 35:28 - 3:1. Протапович - 2 (Осипов, Расулов), 37:40 - 4:1. Расулов - 5 (Савельев, Протапович), 41:52 - 5:1. Марушев - 1 (Валеев, Осипов), 43:21 - 6:1.
Вратари: Подъяпольский - Трушков (Синягин, 4:05, Трушков, 43:21).