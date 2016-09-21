"Барс" и "Нефтяник" добились побед

"Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ на выезде победил "Торос". В другой встрече "Нефтяник" на выезде обыграл "Ижсталь". Также побед добились питерское и балашихинское "Динамо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) - "Барс" (Казань) - 4:5 Б (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Емелин - 4 (бол., Шахворостов), 10:33 - 1:0. Бойко - 1 (бол., Елисеев), 18:44 - 1:1. Банников - 1 (Голованов, Пименов), 36:49 - 2:1. Елисеев - 1 (Ибрагимов), 40:54 - 2:2. Гордеев - 2 (бол., Голованов), 44:08 - 3:2. Бойко - 2 (бол., Марин, Железнов), 47:02 - 3:3. Халиков - 1 (Галеев, Елисеев), 48:49 - 3:4. Гордеев - 3 (бол., Голованов, Бочков), 56:51 - 4:4.

Победный буллит: Архипов.

Вратари: Литвинов - М. Сидоров.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кочуров - 1 (Моисеев), 2:44 - 1:0. Кочуров - 2 (Моисеев), 6:05 - 2:0. Коньков - 1 (бол., Широков, Полещук), 9:44 - 2:1. Ермолаев - 1 (Трубкин), 46:29 - 2:2.

Победный буллит: Фахрутдинов.

Вратари: Костенко - Рейзвих.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Буран" (Воронеж) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шевченко - 3, 11:47 - 1:0. Шестаков - 2, 14:12 - 2:0. Коротеев - 2 (Тихомиров, Кучкин), 26:33 - 2:1. Берлев - 1 (Дыняк), 37:24 - 3:1. Шевченко - 4 (Паутов, Карамнов), 45:07 - 4:1.

Вратари: Назаров - Михайлов.

"Динамо" (Балашиха) - "Рязань" (Рязань) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Авцин - 3 (Грязев), 23:37 - 1:0. Ефремов - 1 (бол., Марковин), 28:47 - 2:0. Денежкин - 3 (бол., Рукин, Старцев), 52:45 - 2:1.

Вратари: Заливин - Пиманкин (59:23).