Балашихинское "Динамо" во второй раз обыграло "Торпедо" в финале Кубка Братины

Балашихинское "Динамо" на выезде переиграло "Торпедо" во втором матче финальной серии ВХЛ. Бело-голубые лидируют в противостоянии (2-0). Третья игра финала Кубка Братины состоится в понедельник, 17 апреля.

ВХЛ

Финал

Второй матч

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Динамо" (Балашиха) - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы: Сидляров - 9 (Ефремов), 23:56 - 0:1. Пилипенко - 4 (Лыпкань), 24:36 - 0:2. Марковин - 8, 34:23 - 0:3. Сауторн - 2 (бол., Романов), 48:19 - 1:3.

Вратари: Кудрявцев (Алекс. Иванов, 24:36, 58:38) - Бочаров.

Судьи: Лаврентьев, Морозов.

14 апреля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

Счет в серии: 0-2.