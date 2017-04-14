18:26 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Балашихинское "Динамо" во второй раз обыграло "Торпедо" в финале Кубка Братины

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Балашихинское "Динамо" на выезде переиграло "Торпедо" во втором матче финальной серии ВХЛ. Бело-голубые лидируют в противостоянии (2-0). Третья игра финала Кубка Братины состоится в понедельник, 17 апреля.

ВХЛ

Финал

Второй матч

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Динамо" (Балашиха) - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы: Сидляров - 9 (Ефремов), 23:56 - 0:1. Пилипенко - 4 (Лыпкань), 24:36 - 0:2. Марковин - 8, 34:23 - 0:3. Сауторн - 2 (бол., Романов), 48:19 - 1:3.

Вратари: Кудрявцев (Алекс. Иванов, 24:36, 58:38) - Бочаров.

Судьи: Лаврентьев, Морозов.

14 апреля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

Счет в серии: 0-2.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/vhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kent....

МОЛОДЦЫ парни,ТАК ИХ,драка знатная была,наша молодёжь дала им просраться Чебыкин Николай, молоток навалил этому пенсионеру канадскому,а за что его удалили да конце не пойму((((((( ДИНАМО ЧЕМПИОН,верим в команде

19:08

Костариканец!

Мы, в Балашихе, сами офигеваем.

18:45

Урфин Джюс

Молодцы! Хорошая смена подрастает..

18:30

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